Im kleinen Laden in der Erfurter Michaelisstraße stehen 300 Biere aus aller Welt. Sten Schmidt hat aber auch eine Thüringen-Ecke eingerichtet. Gerade jetzt zur Buga fragen viele Touristen danach. Dort steht unter anderem das "India Pale Ale", kurz IPA, vom Erfurter Heimathafen.

Es gibt Biere, die schmecken nach Mango oder Grapefruit und das "ohne Chemie-Kacke", wie Schmidt sagt. Und es gibt die richtig abgefahren Sachen. Schmidt erzählt von einem Schwarzbier mit Austern, einem Sauerbier, das nach Margherita schmeckt, einem mit Geschmacksrichtung "Bockwurst-Wasser" und auch einem, das "nach Gewürzgurke schmeckt". Ob das wirklich gewollt ist? Ja, sagt er. "Ist doch lustig." "Bierrufer" Sten Schmidt aus Erfurt mit seinem jüngsten und kleinsten "Mitrbeiter" - seinem Dackelwelpen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Aber hier fängt das Dilemma an. Viele Menschen denken, genau und nur das sei Craft-Bier. Also das verrückte Zeug. In Hinterhöfen gebraut von bärtigen Typen mit dicken schwarzen Brillen und Basecaps. Doch Craft-Bier, erklärt Schmidt, sei einfach handwerklich gemachtes Bier.

Eine ganz genaue Definition gibt es nicht, das bestätigt noch ein anderer Kenner der Szene: Carsten Roth. Der Hobbybrauer, der selbst auch Braukurse gibt, sagt, Craft-Bier ist individuell gebraut, kreativ. Kein Großkonzern hat seine Finger im Spiel. Man dürfe "auch mal eine Himbeere reinschmeißen", damit es "ein bisschen anders und ungewöhnlich" schmeckt.

Einigen wir uns darauf: Craft-Bier ist ein Naturprodukt, es wird nicht gefiltert, nur manchmal für die Haltbarkeit pasteurisiert und es hält nicht so lange, wie industriell gebrautes Bier. Meist kommt der Geschmack von Aroma-Hopfen, es wird "nichts reingepanscht." Die Sache mit der Bezeichnung Craft-Bier ist kompliziert. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Kunden wollen keine seelenlosen Industrieprodukte

Während die Brauereiwirtschaft "jammert", dass die Absätze zurückgehen, gelte das für Craft-Biere nicht, so Schmidt. Er beobachtet, dass viele Kunden kein "seelenloses Industrieprodukt" wollen, sondern "back to the roots".

So, wie es zum Beispiel in Franken seit Jahrhunderten Tradition ist. Dort würde man das Aufheben um Craft-Bier gar nicht verstehen. Oder wie Jan Schlennstedt vom Erfurter Heimathafen sagt: "Sie machen es schon immer so, wussten es nur selbst nicht - denn den Begriff gibt es erst seit wenigen Jahren."

Die ganz Kleinen, die Anfänger, die nur für den Hausgebrauch brauen, fliegen dabei noch unter dem Radar, erklärt Carsten Roth. Er hatte mal einen Bierladen in Erfurt. Der ist zwar inzwischen geschlossen, doch Roth gibt Seminare zum "Betreuten Trinken", wie er scherzhaft sagt. Dabei erklärt er den Teilnehmern, wie gebraut wird und warum was wie schmeckt.