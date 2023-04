Eigentlich wollte die Thüringer Gruppe Ende März noch einmal eine Straßenblockade durchführen. Doch die in der relativ straffen Hierarchie oben angesiedelte Strategie-Gruppe in Berlin blockierte das Vorhaben. Momentan, so sagt es Achim, würden alle Kräfte gebündelt und mobilisiert, um ab 19. April eine Protest- und Störwoche in Berlin durchführen zu können, zu der auch alle regionalen Gruppen aufgerufen seien.