Der dunkelblaue LKW rollt genau auf die Demonstranten vor dem Dresdner Wort Trade Center zu. Kurz vor der Gruppe der "Letzten Generation vor den Kipppunkten" stoppt der Fahrer und drückt auf die Hupe – lange dröhnt das Horn auf die Teilnehmer der Sitzblockade ein. Ein anderer Verkehrsteilnehmer stürmt aus seinem Auto und brüllt auf die festgeklebten Aktivisten ein: "Haut ab! Ihr Idioten. Ihr seid wirklich die letzte Generation. Das Allerletzte. Die letzte Scheiße seid ihr."

Die Wut der Autofahrer und Passanten lassen die Aktivisten der "Letzten GeneratioN" über sich ergehen. Ziviler Ungehorsam? Ja. Gewalt? Nein. Daran halten sie sich strikt.

"Das ist eine Situation, in der die Bedrohung von außen sehr groß ist", erklärt die Wirtschaftspsychologin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Maria-Christina Nimmerfroh. Sie forscht zu den Organisationsstrukturen von Protestgruppen. "Aggressive Autofahrer, Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das schweißt diese kleine Gemeinschaft nach innen zusammen." Nur so könne die Gruppe auch agieren und nur so funktionierten die Strukturen.

Wirtschaftspsychologin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Maria-Christina Nimmerfroh. Bildrechte: MDR exakt MDR Investigativ konnte bei der Vorbesprechung einer Blockade der "Letzten Generation" dabei sein. Alle Aktivisten haben eine klare Rolle, mit einer internen Bezeichnung. Die Führung übernimmt die "Bienenkönigin", die Blockierer werden "Bienen" genannt und die Unterstützer "Hummeln".



"Ich bin extrem nervös wegen morgen, wie das abläuft, ob das alles steht, ob das alles passt", erklärt die sogenannte Bienenkönigin. Den richtigen Namen will sie nicht veröffentlichen. Ziel der Blockade ist das Blaue Wunder in Dresden. Besprochen wird auch, wie im Notfall eine Rettungsgasse gebildet werden soll. Statt auf die Straße kleben sich zwei Aktivisten gegenseitig an die Hände, können so eine Lücke freimachen. Zum Schluss des Treffens werden Pakete voll mit Sekundenkleber an die "Bienen" verteilt.

Am nächsten Morgen haben Pressevertreter per SMS die Koordinaten für einen Treffpunkt bekommen – auch die Polizei ist bereits vor Ort. Dann geht es schnell: Vor den Augen der Beamten gelingt es den Aktivisten in den orangen Warnwesten, sich auf die Straße vor dem Blauen Wunder zu setzen – mitten in der morgendlichen Rush-Hour. Sofort beginnen die Autofahrer vor ihnen zu hupen. Andere schreien die Demonstranten an und versuchen sie von der Straße zu zerren.

Darf ich Ihnen sagen, dass das hier die Möglichkeit ist, wie wir es schaffen, dass Menschen sich überhaupt für den Klimaschutz wieder interessieren. Die "Bienenkönigin" "Letzte Generation"

Die "Letzte Generation" bei einem Protest am Blauen Wunder in Dresden. Bildrechte: MDR exakt "Ihr behindert die Leute beim Arbeiten. Ihr behindert die Kinder, dass sie in die Schule gehen können", sagt eine Frau, die in ruhigem Ton versucht, die Aktivisten von ihrer Blockade abzuhalten. Die "Bienenkönigin" erwidert: "Darf ich Ihnen sagen, dass das hier die Möglichkeit ist, wie wir es schaffen, dass Menschen sich überhaupt für den Klimaschutz wieder interessieren." Die Frau antwortet: "Und ich bin auch für Klimaschutz. Und ich bewege mich auch ganz normal wie jeder andere Bürger. Aber ich nehme mir nicht das Recht raus, alle Menschen hier an ihrem alltäglichen Leben in der Gesellschaft zu behindern."

Auf den Transparenten, die vor den Aktivisten liegen, steht der Verweis auf den Artikel 20a des Grundgesetzes. Darin heißt es: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen." Dazu erklärt die Aktivistin: "Wir haben so viel Respekt vor dem Rechtsstaat. Wir erinnern ihn daran, dass er sich selber zur Pflicht gemacht hat, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Eben Artikel 20a. Es geht uns darum, dass wir der Feueralarm sind, der vor dem drohenden Klimakollaps warnt."

Die Forderungen der Protestgruppe sind klar definiert. Die Kampagnenziele bisher: Ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, die Weiterführung des Neun-Euro-Tickets und Tempolimit 100 auf der Autobahn. Seit Beginn dieses Jahres fokussiert die Gruppe ein neues Ziel, sie fordern einen "Gesellschaftsrat Klima".

Die Idee dahinter erklärt Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von "Mehr Demokratie": "Die Bürgerräte sind ein exzellentes Beteiligungsformat, für das Menschen aus der Bevölkerung ausgelost werden. Es wird so lange gelost, bis sich eine Mini-Gesellschaft abbildet, was die Geschlechter angeht, was die Bildungsgrade angeht, was die Altersstrukturen an geht."

Diese Mini-Gesellschaft soll dann Maßnahmen erarbeiten, wie mehr Klimaschutz in Deutschland umgesetzt werden könne. Allerdings hat die Sache einen Haken, denn die "Letzte Generation" fordert, dass die Entscheidungen des Bürger- oder Gesellschaftsrates verbindlich sein sollen.