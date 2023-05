Sie sind bekannt für ihre pinselförmigen Ohren und ihren lautlosen Gang: Luchse. Früher waren die Raubkatzen in ganz Europa heimisch. Doch hierzulande wurde der Luchs im 19. Jahrhundert ausgerottet. Jetzt kommt er langsam zurück, auch nach Thüringen.

Ein Blick auf das Luchs-Gehege: Geschäftsführerin Katrin Vogel (rechts) und der Thüringer Umweltminister Bernhard Stengele (im Vordergrund). Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Naturbelassene Umgebung ohne Kontakt zu Menschen

Das Wildkatzendorf Hütscheroda im Wartburgkreis liegt am Rand des Hainich-Nationalparks. Hier leben bereits Wildkatzen und Luchse. In diesem Monat ziehen zwei junge Luchse in ein neues Gehege. Es ist fast fertiggestellt und soll den Tieren eine naturbelassene Umgebung geben: 3.500 Quadratmeter groß und etwas abseits im Buchenwald. Die Luchse sollen dort ohne direkten Kontakt mit Menschen leben und später ausgewildert werden.

Das neue Gehege in Hütscheroda nimmt bereits Form an. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

In den Bau fließen rund 340.000 Euro, finanziert von EU und dem Freistaat. Thüringen ist das erste Bundesland, in dem ein solches Gehege fertiggestellt wird. Bereits jetzt kann man in Hütschenroda Wildkatzen und Luchse beobachten. Das Wildkatzendorf bietet dafür Schaufütterungen an.

Wilde Luchse für den Thüringer Wald