Am 19. Februar tappte der Luchs im Kyffhäuserkreis in die Wildtierkamera. Bildrechte: dpa

Nachdem bereits im Januar 2022 eindeutige Spuren eines Luchses im Kyffhäuserkreis entdeckt worden waren, wurden kürzlich Fotofallen aufgestellt. Für Umweltminister Bernhard Stengele ist es nicht überraschend, dass sich die Katze in Nordthüringen wohlfühlt. "Mit unserer zentralen Lage haben wir eine Schlüsselrolle bei der Wiederausbreitung der Luchse in Deutschland, die wir so immer besser erfüllen", sagte der Grünen-Minister.

Luchse kommen in Deutschland nur in drei voneinander isolierten Verbreitungsgebieten vor: dem Harz, dem Bayerischen Wald/Oberpfälzer Wald und dem Pfälzerwald in Rheinland-Pfalz. In Thüringen sind nach bisherigen Angaben acht freilebende Luchse nachgewiesen worden - vor allem im Südharz. Die Katzen mit den Pinselohren stehen unter strengem Schutz.