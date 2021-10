Wie Riebel am Dienstag im Ausschuss sagte, waren die Ermittlungen im "Fido"-Verfahren ausgeschöpft, als er die Abteilung übernahm. Es habe keine tatsächlichen Anhaltspunkte mehr für verfolgbare Straftaten gegeben. "Dann ist man am Ende und da verbieten sich auch weitere Ermittlungen", so Riebel. "Der Verdacht der Geldwäsche stand eben nicht mehr im Raum."