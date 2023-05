Die Obfrau der Linke, Katharina König-Preuss, sagte in der Ausschusssitzung: "So können wir Abgeordnete nicht mehr arbeiten". Das sei nur noch Zeitverschwendung. Auch SPD-Abgeordnete Dorothea Marx kritisierte das Vorgehen: "Die nachträglichen Einstufungen erscheinen völlig willkürlich. Schon deshalb müssen sie vom Ausschuss sehr kritisch hinterfragt werden."

Das zuständige Justizministerium hatte am Freitag die entsprechende Sperre an den Landtag gesandt. Die Abgeordneten wurden erst unmittelbar vor der Sitzung am Dienstag informiert. Madeleine Henfling (Grüne) sagte, damit sei eine sinnvolle Zeugenvernehmung nicht mehr möglich. Die Sitzung des Untersuchungsausschusses wurde daraufhin unterbrochen, um die zuständige Referatsleiterin des Justizministeriums in den Ausschuss zu holen.