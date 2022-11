Das bisher öffentlich unbekannte Verfahren basierte offenbar auf der Aussage eines usbekischen Geschäftsmanns bei der Staatsanwaltschaft im Saarland. Er hatte ausgesagt, dass er mit Mitgliedern einer usbekischen Regierungsdelegation bei Lehnert zu Hause zu Gast gewesen sei. Später habe er Lehnert in Rom bei einer Interpol-Konferenz getroffen. Bei dieser soll Lehnert von ihm 40.000 Mark für die Renovierung seiner Wohnung gefordert haben. Er habe ihm gedroht, dass er im Saarland Probleme bekomme, wenn er nicht zahle. Aufgrund dieser Aussage von 1999 war offenbar ein Korruptionsverfahren im Saarland eingeleitet worden, in dem Lehnert ein Beschuldigter gewesen sein soll. Wie dieses Verfahren ausgegangen ist, wird vom Ausschuss derzeit untersucht.

Hintergrund für Lehnerts Vernehmung vor dem Mafia-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag war, dass es Ende der 1990er-Jahre in Thüringen Ermittlungen gegen einen italienischen Gastronomen gab. Dieser wurde dem engen Umfeld der italienischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta in Erfurt zugerechnet. Der Italiener kannte auch den usbekischen Geschäftsmann im Saarland und soll auch in Rom bei der Interpol-Tagung gewesen sein. Unter anderem soll er an einem Essen in Rom teilgenommen haben, bei dem auch Lehnert Gast gewesen sein soll.