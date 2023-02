Mafia-Untersuchungsausschuss Abgehörtes Telefonat sorgt für Wirbel im Landtag

In dem fraglichen Überwachungsprotokoll hatte der Amtsrichter am 12. Juni 2001 einen inzwischen verstorbene Erfurter Anwalt kontaktiert . Zuvor hatte sich der italienische Gastwirt an den Richter gewandt und ihn um Hilfe gebeten. Gegen den Italiener, der von den Ermittlungsbehörden dem Umfeld der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta zugerechnet wurde, gab es damals in Thüringen ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels und Drogenbesitzes. Aus dem Protokoll geht hervor, dass der Richter und der ebenfalls inzwischen verstorbene Gastronom sich offensichtlich näher kannten und befreundet waren.

In dem Telefonat sprachen der Anwalt und der Richter auch über Überwachungen von mutmaßlichen Mafia-Mitgliedern in Erfurt. In einer Äußerung des Richters besteht der Verdacht, dass er möglicherweise ein Dienstgeheimnis an den Rechtsanwalt verraten haben könnte. Mitgeschnitten wurde dieses Telefonat im Rahmen der Mafia-Operation Fido, in der die Staatsanwaltschaft Gera, das Bundeskriminalamt und das Thüringer Landeskriminalamt zwischen 2000 und 2006 gegen eine Mafia-Zelle der 'Ndrangheta in Erfurt ermittelten.