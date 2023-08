Welche weitreichenden Folgen dieses "ganz oder gar nicht erlaubt" hat, zeigt ein Blick in die Thüringer Geschichte: Am 25. Juli 1995 durchsuchte die Thüringer Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Meiningen den Alpha Comic Verlag in Sonneberg aufgrund des Verdachts, gewaltverherrlichende, pornografische und den Nationalsozialismus verherrlichende Comics zu vertreiben. 150 Comics wurden bei der Razzia beschlagnahmt.



Sechs Jahre später wurde das Verfahren gegen den Comic Verlag gegen ein Bußgeld von 10.000 DM eingestellt. Justiziabel war am Ende nur eine Seite eines einzigen Comic-Heftes. Der Verlag musste aufgrund der Verfahrenskosten und der hohen psychischen Belastung der Inhaber schließlich Insolvenz anmelden.



Dabei wird relativ schnell klar, dass die Razzia vor allem durch ein großes Unverständnis gegenüber der Comic-Literatur getrieben war. So konfiszierte die Polizei etwa ein Plakat zur Graphic Novel "Maus" von Art Spiegelmann wegen eines Hakenkreuzes auf dem Cover. In dem weltbekannten und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Comic verarbeitet der jüdische Künstler die Geschichte seiner Familie im Holocaust. Der Comic gilt bis heute als herausragendes Beispiel für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Literatur und wird beispielsweise auch in der Gedenkstätte Buchenwald verkauft.