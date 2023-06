Der Carlsen Verlag ist einer der großen Anbieter in Deutschland. Für Mangas gibt es sogar eine eigene Abteilung: Carlsen Manga. Mangas werden in Form von Büchern, meist Taschenbüchern oder Paperbacks veröffentlicht. Für sie gelten die Gesetze der Kunstfreiheit. "Als Verlag möchten wir natürlich keine 'verbotenen Inhalte' wie Nazi-Propaganda und so weiter veröffentlichen. Titel, die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf den Index gesetzt werden, dürfen nicht frei an Minderjährige verkauft oder beworben werden", so Fidelia Thies von Carlsen.