Bildrechte: picture alliance / dpa | Stefan Sauer

Wir stellen hier nur eine Auswahl für Thüringen vor.

Weimar: Goethe- und Schiller-Archiv

Wie zu Goethes Zeiten Tinte hergestellt wurde, können Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren im Goethe- und Schiller-Archiv erfahren. Hier wird mit historischen Tintenrezepten experimentiert und das Ergebnis anschließend ausprobiert. Der Workshop findet um 10 Uhr, 11:30 Uhr und 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter yvonne.pietsch@klassik-stiftung.de.

Hohenfelden: Freilichtmuseum

Kinder können beim Thementag "Rund ums Brot" herausfinden, welche Kräuter gut im Quark schmecken, ob man Butter selber machen kann, warum Honig unterschiedlich schmecken kann oder wie viel Kraft man braucht, um Getreide zu mahlen. Von 11 bis 16 Uhr. Anmeldung unter info@freilichtmuseum-hohenfelden.de.

Erfurt: THW-Helfer

Das Technische Hilfswerk (St.-Christophorus-Str. 7) zeigt Kindern von sechs bis 17 Jahren, dass Helfen am besten zusammen geht. Sie schlüpfen in die Rolle eines Ersthelfers, lernen die Fahrzeuge kennen und arbeiten im Team zusammen. 10 bis 12 Uhr, 12:30 - 14:30 Uhr und 14:30 - 16:30 Uhr. Anmeldung unter maus@thwerfurt.de. Bitte die gewünschte Uhrzeit angeben.

Jena: Lasertechnik

Das Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH (Ernst-Ruska Ring 3) zeigt, was Laser alles kann. Schneiden, Beschriften und Schweißen von Metall. Und das alles können Kinder ab fünf Jahre selber ausprobieren. Von 10 bis 15 Uhr. Anmeldung unter jlange@ifw-jena.de.

Rudolstadt: Ankerbausteine

Besuchen Sie den neuen Produktionsstandort in der Caspar-Schulte-Str. 1. Die Manufaktur knüpft den Tag der offenen Tür an den Türöffnertag der Maus. Hier entstehen die Bausteine in Handarbeit! Für Kinder ab drei Jahren. Von 10 bis 17 Uhr. Anmeldung unter info@ankerstein.de.

Großlöbichau: Vakuumtechnik

Die VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH (In den Brückenäckern 3) öffnet von 10 bis 14 Uhr ihre Tore für alle kleinen und großen Entdecker. Es gibt Firmenrundgänge, gemeinsame Experimente sowie Snacks und Getränke für Kinder ab fünf Jahren. Anmeldung unter maustuerentag@vacom.de.

Saalfeld/Saale: Stadtmuseum

Das Stadtmuseum im Franziskanerkloster entführt kleine und große Maus-Fans in das magische Land des Weihnachtsberges. Die circa eineinhalbstündigen Führungen eignen sich für Kinder von sechs bis zwölf Jahren und finden um 11 und 14 Uhr statt. Anmeldung unter pascal.mueller@stadt-saalfeld.de.

Nordhausen: Theater

Ein Theater ist echtes Teamwork. Wie der Ablauf funktioniert, welche Technik hinter den Kulissen wartet und wie Proben ablaufen, zeigt das Theater von 9 bis 12 Uhr für Kinder ab vier Jahren. Am Ende schauen alle gemeinsam noch das Stück "Die zweite Prinzessin" im Jugendclubhaus. Anmeldung unter bethge@theater-nordhausen.de.

Wasungen OT Oepfershausen: Gemeinsam backen

Was passiert, wenn man Wasser und Mehl mischt und stehen lässt? Das Natur Aktiv Museum bereitet von 12 bis 14 Uhr mit Kindern ab drei Jahren verschiedene Teige vor. Die werden dann ab 14 Uhr im Backhaus an der Lindenwarth in den heißen Ofen geschoben. Natürlich werden die Brötchen und Brote gemeinsam probiert. Anmeldung unter kontakt@natur-aktiv-museum.de.

Kloster Veßra: Klostermuseum

Woher kommen die Sachen im Museum? Warum stellt man sie aus? Wer kümmert sich darum? Und was macht eigentlich Renate, die Museumskatze? Der Museumsdirektor beantwortet Kindern ab sechs Jahren alle Fragen und außerdem können sie eine eigene kleine Ausstellung durch Comicfiguren mitgestalten. Von 10 bis 15 Uhr. Anmeldung unter oliver.hauck@museumklostervessra.de.

Wer über die Thüringer Grenzen hinausfährt, kann auch tolle Angebote entdecken, von denen wir nur einige hier aufzählen:

Naumburg: Kino

Das Cineplex (Jakobsring 5) nimmt Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit hinter die Kulissen eines Kinos. Sie erfahren, welche Technik nötig ist und natürlich auch, wie Popcorn gemacht wird. Führungen um 10, 11 und 12 Uhr. Bitte bei der Anmeldung die Wunschzeit angeben: info.naumburg@cineplex.de.

Sangerhausen: Schwimmbad

Wie funktioniert ein Schwimmbad? Das Hallenbad SaWanne nimmt Kinder allen Alters von 11 bis 17 Uhr mit hinter die Kulissen. Anmeldung unter info@sawanne.de.

Bad Sachsa: Feuerwehr

Kinder von vier bis zwölf Jahren lernen die Aufgaben der Feuerwehr kennen und wie Feuerwehrleute zusammen arbeiten. Sie erkunden die Einsatzfahrzeuge oder üben den Umgang mit einem Feuerlöscher. Von 11 bis 16 Uhr. Anmeldung unter info@ff-bad-sachsa.de.

Eschwege: Kino

Neben dem Cineplex in Naumburg zeigen auch die Filmtheaterbetriebe Martin (Friedrich-Wilhelm-Straße 27) Kindern, wie der Film auf die große Leinwand kommt. Für Kinder von vier bis neun Jahre. Ab 11 Uhr, rund zwei Stunden. Am Ende bekommt jeder ein selbstgemachtes Popcorn in einer kleinen Türe mit nach Hause. Anmeldung unter theresa.berg@cineplex.de.

