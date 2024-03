Das Grimme-Institut hat am Donnerstag die diesjährigen Preisträger des Grimme-Preises bekanntgegeben – darunter sind die "Sendung mit der Maus" zwei deutsche Disney+-Formate und die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Insgesamt werden nach Angaben des Instituts 14 Grimme-Preise und drei Sonderpreise vergeben. Die Auszeichnungen werden am 26. April im Theater in Marl überreicht.

Auszeichnungen für Öffentlich-Rechtliche Formate

Der Film "Nichts, was uns passiert" (WDR) erhält neben dem Preis der Studierendenjury auch einen Grimme-Preis im Bereich Fiktion. Er sei ein "überaus wertvoller Beitrag zur Me-Too-Debatte", hieß es. Ebenfalls ausgezeichnet werden "Tamara" (ZDF) über eine von der DDR-Geschichte geprägte Mutter-Tochter-Beziehung und "Sam – Ein Sachse" (Disney+) über einen afrodeutschen Polizisten im Dresden der Wendezeit. Der Spezial-Preis geht an die Serie "Haus Kummerveldt" (WDR/ZDF/Arte), in der laut Jury Historie, Pop und Politik auf experimentierfreudige Weise verknüpft werden.

Die Auszeichnung für die Besondere Journalistische Leistung geht an die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger für ihre transparente und kontinuierliche Auslandsberichterstattung aus der Türkei und dem Iran. Mit dem Publikumspreis der Marler Gruppe und einer Auszeichnung im Bereich Information & Kultur wird der Dokumentarfilm "Drei Frauen – Ein Krieg" (RBB/WDR/Arte) über drei amerikanischen Journalistinnen während des Zweiten Weltkriegs geehrt.

Auch die Trilogie "Einzeltäter" (ZDF) über rechtsextremistisch motivierte Anschläge sowie die Dokumentarfilme "Songs of Gastarbeiter – Liebe, D-Mark und Tod" (WDR/RBB/Arte) über die Subkultur und Musik türkischer Einwanderinnen und Einwanderer und "Ukraine – Kriegstagebuch einer Kinderärztin" (RBB/Arte) erhalten einen Grimme-Preis. Die Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands geht an das Team von "heute - in Europa" (ZDF) für guten Journalismus rund um Europa seit 25 Jahren.

Eine Auszeichnung im Bereich Kinder & Jugend geht an "Die Sendung mit der Maus-Spezial – Marokko-Maus" (WDR), die Funk-Produktion "Hypeculture: Straßenslang – Wie Rap Deutschland verändert" und die drei Hauptdarstellerinnen der Serie "Die drei !!!" (Disney+).

Nominierungen für MDR-Produktionen

Nominiert waren unter anderem auch die MDR-Produktionen "König hört auf", ein Film über den langjährigen Stadtjugendpfarrer von Jena, Lothar König. Im Wettbewerb Kinder und Jugend war der Film "Mission Ulja Funk" nominiert, ebenso die Online-Serie "Irgendwas mit Medien".

Der Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis und feiert in diesem Jahr sein 60. Jubiläum. Es wird jedoch kein Preisgeld gezahlt.