Die gebürtige Saalfelderin Denstädt wäre nach ihrer Ernennung nach Angaben der Grünen die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. Die Verwaltungswirtin und Kommunikationswissenschaftlerin arbeitet derzeit noch in der Polizeivertrauensstelle im Thüringer Innenministerium. Zuvor war sie in der Landespolizeidirektion und in der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei tätig.