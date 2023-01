Die beiden Ministerposten der Grünen in Thüringens rot-rot-grüner Landesregierung werden nicht von Mitgliedern der Landtagsfraktion übernommen. Nach der Fraktionsvorsitzenden Astrid Rothe-Beinlich erklärte am Montag auch die parlamentarische Geschäftsführerin, Madeleine Henfling, dass sie in der Fraktion bleiben werde und kein Regierungsamt anstrebe. "Ich werde meine Verantwortung in der Fraktion weiter wahrnehmen", sagte Henfling der "Deutschen Presse-Agentur" und ergänzte: Die Fraktion werde sich nicht verändern. Die Grünen stellen im Landtag mit fünf Mitgliedern die kleinste Fraktion. Das hat zur Folge, dass ihre fünf Abgeordneten eine Vielzahl von Aufgaben in verschiedenen Ausschüssen und Gremien wahrnehmen müssen.