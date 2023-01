Kommentar Willkommen zu den nächsten Chaostagen in der Thüringer Politik

Vielleicht ist ja auch nicht Stengele, sondern die neue Justiz- und Migrationsministerin Doreen Denstädt der Joker für die Grünen. Die Berufung der ersten schwarzen Ministerin in Ostdeutschland ist ein wichtiges Signal - es sichert Denstädt mediale Aufmerksamkeit. Die ehemalige Rugby-Spielerin und Streifenpolizistin dürfte Durchsetzungsstärke mitbringen. Als studierte Verwaltungswirtin weiß sie, wie Behörden funktionieren. Aber sie steht vor einer Herkulesaufgabe. Bei der Flüchtlingsaufnahme hat die Landesregierung ein ganzes Jahr weitgehend tatenlos verstreichen lassen . Denstädt will das ändern - gut so.

Mit dem Fokus auf der Migrationspolitik droht aber wieder einmal die Justiz unter die Räder zu kommen. Die Grünen in Thüringen hieven nun schon zum zweiten Mal eine Nichtjuristin in dieses Amt. Wird der Justizbereich weiter vernachlässigt, drohen fatale Folgen. Schon jetzt herrscht Personalmangel an Gerichten und in Staatsanwaltschaften. Der größte Drogenprozess in der Geschichte des Landes war wegen Fehlern in der Verwaltung vorläufig geplatzt. Dazu steht ein gewaltiger Generationswechsel an. Wie wäre es also auch mit einem starken Engagement der neuen Ministerin für eine besser funktionierende Justiz?