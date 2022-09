"Ich bin froh, im Grünen Salon meiner Familie zu sein", sagt Prinz Michael von Sachsen-Weimar-Eisenach gleich zu Beginn der Einweihung des sanierten Carl-Alexander-Platz im Dammbachsgrund. Der Wald sei ein toller Ort und an dieser Stelle besonders schön und sehr gut gepflegt. Dem zuständigen Forstamtsleiter Jan Klüßendorf gingen diese Worte, wie er sagte "runter wie Öl."

35.000 Euro steckten Stadt und Forst in die aufwendige Sanierung des Carl-Alexander-Platzes in Bad Berka.

35.000 Euro steckten Stadt und Forst in die aufwendige Sanierung des Carl-Alexander-Platzes in Bad Berka.

35.000 Euro steckten Stadt und Forst in die aufwendige Sanierung des Carl-Alexander-Platzes in Bad Berka. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Tatsächlich haben Forst und die Stadt Bad Berka gerade in vergangenen Wochen und Monaten viel Energie und rund 35.000 Euro in den Carl-Alexander-Platz gesteckt. Sitzmöglichkeiten wurden repariert, die Quelle saniert, eine Brücke instandgesetzt und das Denkmal neu aufgearbeitet. Die Stadt hat den Obelisken auf ein Fundament gestellt.

Seit 1878 steht er da - aufgestellt zu Ehren des 25-jährigen Regierungsjubiläums das damaligen Großherzogs Carl Alexander, einem Vorfahren des Prinzen. Der Obelisk wurde auf Vordermann gebracht. "Doch die Inschriften fehlen", berichtet Bürgermeister Michael Jahn (CDU). Sie waren nicht mehr zuverlässig zu beschaffen. Deutlich sichtbar sind die Einschusslöcher an der Stele. Einige davon vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg.

Prinz Michael von Sachsen-Weimar-Eisenach war erstmals offiziell in Bad Berka zu Gast. Er regte eine engere Kooperation mit der Klassikerstadt Weimar an. Bad Berka können sich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. "Setzt Eurer Pfund ein und fokussiert auch weiter aufs Thema Gesundheit. Holt die Manager Deutschlands zum Checkup nach Bad Berka", so der Prinz.