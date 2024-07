Time to say goodbye! Nach gut einem Monat hat die englische Fußball-Nationalmannschaft ihr Thüringer EM-Quartier im Weimarer Land verlassen. Während der vergangenen vier Wochen waren die Spieler und der Betreuerstab im Golfresort Blankenhain im Weimarer Land untergebracht.

Am Sonnabend reisten die "Three Lions" mit dem Bus ab in Richtung Berlin, wo sie sich noch bis Sonntag auf das EM-Finale gegen Spanien vorbereiten. Zum Abschied kamen noch einmal die Fans und machten Bilder zusammen mit den Spielern, wie hier mit Abwehrspieler Kyle Walker.