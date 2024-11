Das Leitstellen-Projekt in Westthüringen soll auch ohne den Landkreis Gotha fortgeführt werden. Der Wartburgkreis und der Ilm-Kreis halten an einer gemeinsamen Rettungsleitstelle fest. Das teilte Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders (parteilos) mit. Beide Kreise bedauern den Ausstieg von Gotha . Die verbliebenen Partner wollen das Ziel einer digitalen Leitstelle nun weiterverfolgen. Auch mögliche weitere Partner seien im Gespräch, sagte Enders.

Laut Innenministerium wirkt sich ein Austritt von Gotha nicht auf die Leitstellenstrategie des Landes aus - aber auf die Fördermittel. Sie seien an eine Leitstellen-Partnerschaft geknüpft und könnten aktuell nicht bewilligt werden. Laut Wartburgkreis soll der Leitstellenverbund mit dem Ilm-Kreis bis spätestens Ende 2026 betriebsfertig sein.

2020 wurde der gemeinsame Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen“ von den drei Kreisen gegründet. Geplant war ursprünglich, eine gemeinsame zentrale Leitstelle ab 2027 in Schwabhausen (Kreis Gotha). Ein geeignetes Grundstück wurde vor knapp zwei Jahren am Standort gefunden. Aufgrund der hohen Kosten von etwa 17 Millionen Euro ist laut Enders im Zweckverband eine mögliche gemeinsame digitale Leitstelle diskutiert worden. Laut Enders könnten dadurch nicht nur Baukosten, sondern auch Fahrtzeiten der Mitarbeiter gespart werden. Diese Alternative hat der Kreis Gotha abgelehnt und angekündigt, den Zweckverband zu verlassen. Der Austritt soll zum Jahresende erfolgen. Das erworbene Grundstück soll dann dem Landkreis Gotha übereignet werden.

Seit mehreren Jahren verfolgt das Land das Ziel, Leitstellen zu verknüpfen. Die Partnerschaft zwischen Nordhausen und Erfurt sei bereits fortgeschritten und es gebe eine entsprechende Zweckvereinbarung. Zwischen Gera und Jena stehe eine Einigung unmittelbar bevor. Parallel würde technisch geplant. Auch im Süden wird an einer gemeinsamen Leitstelle gearbeitet. So gab es bereits erste Gespräche im Rettungsdienstzweckverband Südthüringen. Die Landkreise Unstrut-Hainich, Eichsfeldkreis sowie der Landkreis Weimarer Land nehmen nicht am Projekt teil.