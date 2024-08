Beim Aufräumen eines Apothekenlagers in Erfurt ist eine explosive Substanz entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei handelte sich um Pikrinsäure. Zum Abtransport und zum fachmännischen Entsorgen wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes eingesetzt. Verletzt wurde niemand.

Pikrinsäure wurde früher in der Apotheke als Färbemittel verwendet, um Proteine festzustellen. Heute benötigt man den Stoff nicht mehr. Er wird nur noch bei laborchemischen Untersuchungen von Gewebeproben, sogenannten Biopsien, eingesetzt.

In trockenem Zustand liegt Pikrinsäure als gelbes Kristall vor, reagiert dann aber auf Reibung und Wärme mit einer Explosion, weshalb der Umgang mit ihr dem Sprengstoffgesetz unterliegt. In der Praxis wird der Stoff daher in Wasser gelagert. Pikrinsäure ist giftig für Menschen bei Verschlucken, Hautkontakt und Einatmen.