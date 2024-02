In einem Wohnhaus auf dem Chemnitzer Kaßberg hat es am Dienstag laut Polizei erneut einen Gefahrstoffeinsatz gegeben. Dort hatten die Beamten bereits im November und Dezember Explosivstoffe entdeckt und teilweise gesprengt. Ein zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbener Mieter hatte die Chemikalien in seiner Wohnung versteckt.