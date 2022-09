Zudem sei nach dem Feuer ein schwerverletzter Mann aus dem Gebäude in der Erfurter Krämpfervorstadt geborgen worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor Mitternacht war am Dienstag in dem seit Jahrzehnten leerstehenden Schlachthof zum wiederholten Mal ein Feuer ausgebrochen. Ein Passant hatte die Flammen bemerkt und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Häufig suchen Obdachlose in dem Gebäude eine Schlafstätte. Derzeit wird der Brandort noch von der Feuerwehr gesichert.