Schwarzer Hoddie, schwarzes Basecap, schwarzer Kaffee: Jan Ettingshausen sitzt mit einem Laptop im Fenster seines Ladens, dem Planet Comic Café in Erfurt. Es ist früh am Nachmittag. Im Laden ist noch wenig los, trotzdem steckt Ettingshausen voll in seiner Arbeit: "Buchhaltung für den Laden", sagt er und klappt den Laptop zu. "Darf ich dir einen Kaffee anbieten?"

Der 47-Jährige, den seine Freunde nur "Ed" nennen, hat sich vor einigen Jahren mit dem Comic Café einen Traum erfüllt: Comics lesen und Kaffee trinken, was gibt es Schöneres? Das Konzept passt gut zu dem ruhigen und entspannten Ladenbesitzer, der eigentlich gar nicht wie ein Workaholic wirkt.

Dabei hat Ettingshausen alle Hände voll zu tun: Neben dem Laden organisiert er zusammen mit Freunden seit 2017 den Comicpark, die größte Cosplay-Convention Thüringens mit zuletzt über 20.000 Besuchern. Und weil das noch nicht genug ist, soll 2025 mit dem Fantasypark eine weitere Großveranstaltung hinzukommen. Genau deshalb haben wir uns zum Interview verabredet.

MDR: 2025 plant ihr neben dem Comicpark noch eine weitere Großveranstaltung. Erzähl doch mal: Worauf können sich die Thüringer freuen?

Ettingshausen: Also ob es eine Großveranstaltung wird, muss man schauen. Wir fangen jetzt erst an und müssen abwarten, wie viele Leute das wirklich interessiert. Aber ja, wir haben schon längere Zeit immer wieder Anfragen von Besuchern bekommen, warum wir den Comicpark nur einmal im Jahr machen? Und nun haben uns zusammengesetzt und uns überlegt, was wir machen könnten. Wir wollen ja nicht einfach nur den Comicpark wiederholen, es soll schon in eine etwas andere Richtung gehen.

Bildrechte: Pauline Voss

Deshalb haben wir uns für eine Veranstaltung mit Fantasy-, Mittelalter- und Steampunk-Elementen entschieden und bauen da nun eine Veranstaltung drum herum auf. Wir wissen, dass das Comic Park-Publikum sich auch so sehr für Fantasy-Videospiele, -Filme und -Serien interessiert. Von daher denke ich, dass das schon ein Großteil der Comicpark-Fans ansprechen wird.

In Anlehnung an den Comicpark trägt das Ganze dann auch den Namen "Fantasypark".

Genau. Wir hatten da viele Überlegungen, haben viel durchprobiert und wollten auch einen Eigennamen finden, aber der Egapark meinte dann immer, dass sie Fantasypark gut finden.

Da hat sich dann also der Egapark eingemischt?

Im Großen und Ganzen lassen die uns schon freie Hand, aber sie geben uns natürlich auch ihre Ideen und Vorstellungen mit. Sie sind in dem Sinne gute Berater und wir stecken ja auch am Anfang der Jahresplanung immer die Eckpunkte der Veranstaltungen ab. Da geht es dann auch viel darum, was zum Ega-Gelände passt. Es soll ja mit der Parkanlage harmonieren.

Beim Comicpark hatten wir letztes Jahr 20.000 Besucher. Da sind viele Kinder aber eben auch ältere Leute dabei, die mit manchen Sachen nichts anfangen können. Deswegen sind beim Comicpark zum Beispiel Zombie-Verkleidungen nicht erlaubt, es gibt kein Kunstblut, keine großen Narben und Verletzungen. Das sind halt alles so Sachen, wo der Egapark mitspricht, aber bei allen anderen Dingen, haben wir freie Hand und können machen, was wir wollen.

Wichtig bei einer Outdoor-Convention ist immer auch das Datum. Der Comicpark findet normalerweise im Mai statt. Wann gibt es den ersten Fantasypark?