Wegen Mängeln Neue Straßenbahn in Erfurt später im Linienbetrieb unterwegs

Die neue Tramlink-Straßenbahn in Erfurt geht wegen technischer Probleme deutlich später als geplant in den Linienbetrieb. Wie die Stadtwerke mitteilten, wurden Mängel während Fahrschul-Fahrten festgestellt. So soll es Sicherheitsprobleme an der letzten Tür des Fahrzeugs geben, der Türmechanismus funktioniere nicht wie erforderlich.