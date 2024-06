In Erfurt ist am Samstag ein junger Mann beim E-Scooter-Fahren von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, war der 18-Jährige in Bahnhofsnähe mit dem E-Scooter auf den Straßenbahngleisen unterwegs. Er bemerkte die heranfahrende Straßenbahn offenbar zu spät, wollte noch ausweichen und stürzte aber auf die Schienen. Der Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 18-Jährige wurde ins Helios-Klinikum gebracht.

