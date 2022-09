In Erfurt ist eine Debatte um ehrenamtliches Engagement in der Politik entbrannt. Auslöser ist die von den Erfurter Stadträten und Stadträtinnen abgelehnte Bundesgartenschau in Erfurt 2026. Diese hatten bei der Abstimmung 16 Mal mit Ja und ebenfalls 16 Mal mit Nein gestimmt. Das sorgte beim Erfurter Stadtoberhaupt Andreas Bausewein (SPD) für Unmut. In verschiedenen Medien sprach er von einem Elan-Problem im Erfurter Stadtrat. Die Anwesenheit sei seit längerem rückläufig. Früher seien immer 50 Mitglieder anwesend gewesen. Bei der letzten Stadtratssitzung waren es 32.