Wichtig ist ihnen, dass die Anrufer keine fertigen Lösungen erhalten können. Im Kontakt mit der Telefonseelsorge soll das Hilfsangebot so aussehen, daß Menschen in Not dazu gebracht werden, selbst Lösungen für ihre Probleme zu finden und den Mut, die Probleme aus eigener Kraft anzugehen. Dazu kann es im Einzelfall auch gehören, auf weiterführende Hilfsangebote aufmerksam zu machen.

Da geht es um Partnerschaften, Arbeitslosigkeit, Trauer, Tod und Sterben, Lebensverdruss, Sexualität und immer wieder um Einsamkeit. Christoph Kuchinke

Unter den Ehrenamtlichen waren von Anfang an Nichtchristen. "Die Telefonseelsorge will ja nicht missionieren", sagt Kuchinke., der die Eignung für dieses Engagement nicht vom Taufschein abhängig macht. So ist es auch heute noch. Wer mitmachen möchte, gehört entweder einer Kirche an oder steht dem christlichen Glauben positiv gegenüber.

Telefonseelsorger müssen kommunikationsfähig, weltoffen und psychisch belastbar sein angesichts der Probleme, die die Anrufer ansprechen. "Da geht es um Partnerschaften, Arbeitslosigkeit, Trauer, Tod und Sterben, Lebensverdruss, Sexualität und immer wieder um Einsamkeit", zählt Kuchinke auf.

Corona-Pandemie lässt Zahl der Anrufer nach oben schnellen

Fünf Jahre sollte es noch dauern, bis die Ökumenische Telefonseelsorge Erfurt unter den bundesweiten Nummern 0800-111 0 111 und -111 0 222 kostenlos erreicht werden konnte. Bis dahin musste jeder Anrufer für seinen Anruf selbst zahlen. Ab 1997 übernahm die Telekom diese Kosten wie auch im übrigen Bundesgebiet. Christian Kuchinke zeigt seiner Nachfolgerin, Uta Milosevic, die alten Räume. Bildrechte: MDR/Uta Milosevic

Zehn Jahre blieb Kuchinke als Stellenleiter bei der Ökumenischen Telefonseelsorge, seine Nachfolgerin ist Uta Milosevic, eine Psychologin mit Zusatzausbildungen in systemischer Beratung und personenzentrierter Gesprächsführung.

Regionalverbund verhindert Engpässe

Sie kümmert sich um die Finanzierung der Telefonseelsorge Erfurt, wirbt um neue Ehrenamtliche, bildet sie aus, betreut sie und verfolgt genau, welche Entwicklungen sich in ihrem Arbeitsfeld ergeben. "Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Anrufer nach oben schnellen lassen", sagt Milosevic.

Sie ist froh, dass die Ökumenische Telefonseelsorge Erfurt in einem Regional-Verbund mit vier anderen Standorten in Thüringen und Sachsen-Anhalt zusammenarbeitet. "Ist an einer Stelle die Leitung besetzt, werden die Anrufer aus Thüringen und Sachsen-Anhalt automatisch zu einem anderen Standort weitergeleitet", erläutert Milosevic. Uta Milosevic rechnet in den nächsten Wochen mit steigenden Anrufzahlen. Bildrechte: MDR/Uta Milosevic

Seit Corona könne es aber trotzdem vorkommen, dass Anrufer mehrfach die Nummer der Telefonseelsorge wählen müssen, um durchzukommen. Dieses Problem dürfte eher noch größer werden, meint Uta Milosevic. "Der Krieg in der Ukraine, die Inflation und die Energie- und Klimakrise lösen bei den Menschen große Ängste um die eigene Existenz aus." Das sei in vielen Telefonaten zu spüren, sagt die Stellenleiterin.