Der Weimarer Rockmusiker Bernhard "Kani" Kanhold ist gestorben. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, starb er in der Nacht zu Freitag. Kanhold wurde 80 Jahre alt.

1961 stand "Kani" als musikalischer Autodidakt mit den "Amigos" zum ersten Mal auf der Bühne. 1968 ging er zur Gruppe "Polyphon". Ab 1975 folgten Auftritte mit "Elefant" und Ute Freudenberg. Ein Zwischenspiel für den Musiker waren "RDE Kani & Co" sowie Konzerte mit Petra Zieger und "Fritzens Dampferband".

Zu seinen Wurzeln nach Weimar kehrte "Kani" in der Wendezeit zurück - zu Roland Rynkowski, dem Elefant-Kollegen, und dessen Band "Rest of best".