"Die Lehrkräfte sind endlich in den Musikschulablauf eingegliedert. Das stärkt die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl", berichtet Krüger. Früher habe es an der Musikschule eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gegeben.

Die Lehrkräfte sind endlich in den Musikschulablauf eingegliedert. Das stärkt die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl

Die Kostensteigerung könne schlussendlich nur durch höhere Unterrichtsgebühren oder ein ausgedünntes Angebot ausgeglichen werden, heißt es aus den Landkreisen. Im Eichsfeld ist dieser Fall bereits eingetreten. Nach Angaben des Landratsamtes mussten Jahreswochenstunden und Schülerzahlen in Folge des Herrenberg-Urteils reduziert werden.

Darunter leiden vor allem die weniger nachgefragten Exotenfächer, wie Oboe, Kontrabass oder Harfe. Ein Wegfallen dieser Instrumentengruppen würde nachhaltig an der fachlichen Qualität und Attraktivität der Musikschulen nagen, kritisieren die Kommunen. All das stelle ein enormes Problem dar.

Für die Beschäftigten mischt sich nun die Freude über die neugewonnene Sicherheit mit Zukunftsängsten. Was das Herrenberg-Urteil langfristig für Konsequenzen hat, kann keiner so richtig abschätzen. Und: Nicht alle Lehrer wollen fest angestellt sein. Für einige lässt sich das nicht mit dem Berufsmodell vereinbaren. Besonders, wer auch als Konzertmusiker tätig ist, will und muss weiter flexibel sein.