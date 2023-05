Drei Wochen nach einer umstrittenen Kunst-Aktion am Eichsfelder Kreuz in Döringsdorf geht die Diskussion um den Verbleib der überlebensgroßen Figuren weiter. So weigert sich derzeit der Aufsteller Rolf Tepel, die sogenannten Wächter-Figuren auf eigene Kosten abzuholen. Er sagte MDR THÜRINGEN, dass er zwar mit dem Bürgermeister reden wolle. Die Abholung sei ihm aus finanziellen Gründen derzeit aber nicht möglich.