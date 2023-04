Eichsfeld Rätselhafte Aktion: Wer hat diese Skulpturen aufgestellt?

Über Nacht sind am Wochenende bei Döringsdorf im Eichsfeld plötzlich mysteriöse Figuren aufgetaucht. Innerhalb kurzer Zeit wurden die Skulpturen an der Gedenkstätte Eichsfelder Kreuz zu Besuchermagneten. Die Polizei geht nun Hinweisen nach, was es mit den Figuren auf sich hat und wer sie aufgestellt haben soll.