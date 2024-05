Der Autozulieferer Borbet will seinen Produktionsstandort in Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis erweitern. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) MDR THÜRINGEN sagte, geht es um eine Fläche von fast vier Hektar am Fliegerhorst. 2,5 Hektar davon stammen aus städtischem Besitz.