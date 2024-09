Das Feuer in dem leerstehenden Haus war am Sonntagmorgen ausgebrochen. Dabei wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass es einstürzte. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser konnte verhindert werden. Allerdings wurden diese durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Neben der Feuerwehr kam auch das Technische Hilfswerk zum Einsatz, um Trümmer zusammenzuschieben und eine Decke im Nachbarhaus abzustützen. Das betroffene Haus gehört der Stadt Bleicherode. Die Versicherung sei eingeschaltet, so der Bürgermeister.