Die Schadensersatzklage über 800.000 Euro gegen das Theater Nordhausen ist abgewiesen worden. Wie der Klägeranwalt MDR THÜRINGEN sagte, entschied das Landgericht Berlin II am Freitag in erster Instanz. Demnach erkannte das Gericht die Forderung der Musicalproduktionsfirma "myWay Entertainment" nicht an.

Zankapfel ist das in der Corona-Pandemie ausgefallene Musical "Get on board". Dieses sollte 2020 in Nordhausen uraufgeführt werden. Ab dem 2. November 2020 galt aber ein "Lockdown light", der später verschärft wurde. 13 Vorstellungen innerhalb einiger Wochen waren geplant. Das Theater will nicht für den Ausfall haften. Die Klägerseite argumentiert, das Stücke hätte später aufgeführt werden können.