In Nordhausen wird am Wochenende vom 7. bis 9. Juni das Rolandsfest gefeiert. Traditionell beginnt das größte Fest Nordthüringens am Freitag die Rolandgruppe mit der Schlüsselübergabe. Thomas Müller, Leiter der Nordhäuser Traditionsbrennerei, spielt zum ersten Mal die Figur des Professors Zwanziger.

Drei Tage lang wird ein vielfältiges Programm geboten. Vier Bühnen wurden in diesem Jahr errichtet: die Rathausbühne, die Petersbergbühne, das Irische Bierdorf vor der Sparkasse und die DJ-Meile in der Kranichstraße. Insgesamt soll es 150 Stunden Live-Musik an dem Wochenende geben. Gäste von außerhalb werden gebeten, die Park-and-Ride-Parkplätze in der Stadt zu nutzen.

Das Programm zum Rolandsfest

Los geht es am Freitag am Rathaus mit Blasmusik und der feierlichen Eröffnung. Auf der Petersbergbühne gibt es ab 17 Uhr Rockmusik, während im Irischen Bierdorf ab 16 Uhr ein irischer DJ auflegt. DJ-Fans kommen auf der DJ-Meile ab 20 Uhr auf ihre Kosten.

Am Samstag steht unter anderem HipHop und ein Ostrock-Konzert auf dem Programm. Auf der Petersbergbühne sorgen am Abend "Schlagerprinz & Band" sowie die kurzfristig noch engagierten "Rednex" für Stimmung. Die Band ist in den 1990er-Jahren vor allem mit dem Lied "Cotton Eye Joe" bekannt geworden. Das Kinderfest startet schon um 10 Uhr und bietet einen Kletterturm, eine Fußballwand, Hüpfburgen oder einen Trommel-Workshop.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Petersbergbühne. Auch danach gibt es den ganzen Tag Programm, bis um 18 Uhr offiziell das Ende eingeläutet wird.

Straßensperrungen zum Rolandsfest