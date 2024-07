Basketball:

Johannes Voigtmann - geboren in Eisenach, ausgebildet in Jena (Samstag, 27. Juli, 13:30 Uhr, gegen Japan)



Bogenschießen:

Michelle Kroppen - SV GutsMuths Jena (Sonntag, 28. Juli, 9:30 Uhr, Team-Achtelfinale)



Handball:

Marko Grgic - geboren in Eisenach, spielt beim ThSV Bundesliga (Samstag, 27. Juli, 19 Uhr, gegen Schweden)

Dinah Eckerle - Thüringer HC [Reserve] (Sonntag, 28. Juli, 14 Uhr, gegen Schweden)



Leichtathletik:

Julian Wagner - LC Top Team Thüringen (4x100 MeterStaffel [Pool]: 8. August, 11:35 Uhr, Vorlauf)

Jonathan Hilbert - LG Ohra Energie (7. August, 7:30 Uhr, Marathon Mixed Staffel Gehen [Reserve])



Radsport Bahn:

Lena-Charlotte Reißner (Reserve - Bahnvierer, SSV Gera 1990)

Maximilian Dörnbach - geboren in Heiligenstadt, Ex-RSV Pfeil Wingerode (5. August, 19:09 Uhr, Qualifikation Teamsprint)

Stefan Bötticher - geboren in Leinefelde; Ex-TSV Breitenworbis (5. August, 19:09 Uhr, Qualifikation Teamsprint)



Schießen:

Nadine Messerschmidt - FV SSZ Suhl (3. August, Qualifikation Skeet)

Nele Wißmer - lebt und trainiert in Suhl (3. August, Qualifikation Skeet)

Doreen Vennekamp - lebt und trainiert in Suhl (Samstag, 27. Juli, 12:30 Uhr, Qualifikation / Sonntag, 28. August, 12 Uhr, Finale - zehn Meter Luftpistole)



Turnen:

Nils Dunkel - MTV 1860 Erfurt (Montag, 29. Juli, 17:30 Uhr, Turnen, Finale Team - Mehrkampf/Pauschenpferd)