Noch bis nächste Woche werden an der Bahnstrecke durch Gera Gleise repariert . Die Arbeiten finden nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen dem Stadtteil Debschwitz und dem Güterbahnhof statt. Daher werden Züge teils umgeleitet und es gelten geänderte Fahrzeiten. Betroffen von den neuen Abfahrtzeiten sind laut Erfurter Bahn etwa die Züge von Gera nach Saalfeld.

Um die Arbeiter in und an den Gleisen vor herannahenden Zügen zu warnen, wird mit lautstarken Warntönen an der Strecke gearbeitet. Diese werden laut einem Bahnsprecher automatisch erzeugt, wenn sich ein Zug nähert.