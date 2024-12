Die Ursache für das Feuer in der Kiefernstraße war zunächst unklar. Es war in der vierten Etage ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute den leblosen Mann in der Wohnung.

Er wurde zunächst reanimiert und mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht, starb jedoch kurz darauf. Bis auf die Brandwohnung sind alle Wohnungen in dem betroffenen Haus weiter bewohnbar. Alle Bewohner des Hauseinganges wurden zeitweise in Sicherheit gebracht. Die engen Straßen erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr. Die Kriminalpolizei in Gera ermittelt.