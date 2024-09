Bengt Fuchs hatte die Vorwürfe und konkreten Indizien bislang abgestritten. Im Gespräch mit der "Taz" hatte er sie als "Kampagne" bezeichnet. Konkret soll er sich als Nutzer im Verbindungs-Forum "Tradition mit Zukunft" und in späteren, internen Facebook-Gruppen rassistisch und schwulenfeindlich geäußert haben. So spricht der betreffende Nutzer in Kommentaren von "Schwuchteln", das N-Wort fällt und zum Thema "Abschiebung krimineller Ausländer" heißt es: "Meine Idee, die Typen im Überflug mit ner Transall über ihrer Heimat mit nem Fallschirm abwerfen zu lassen, wird von Mitarbeitern in Ausländerbehörden zwar begrüßt, dürfte aber an Voßkuhle und Consorten scheitern... ;-D". Außerdem werden Sinti und Roma auf Facebook 2019 als "Rotationseuropäer mit Eigentumszuordnungsschwäche" bezeichnet.