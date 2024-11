G. soll Kopf der sogenannten "Hammer-Bande" um die Linksextremistin Lina E. gewesen sein, die mit Überfällen auf mutmaßliche Rechtsextreme deutschlandweit Schlagzeilen machte. Er wurde mit mehreren Haftbefehlen gesucht und war seit Jahren auf der Flucht. Am Freitag war er von einem Mobilen Einsatzkommando der sächsischen Polizei in einem Zug bei Weimar auf der Fahrt nach Jena festgenommen worden. Am Samstag Mittag soll er laut Bundesanwaltschaft dem Haftrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden.