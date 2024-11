Grundlage für die Festnahme sind nach Auskunft der Generalbundesanwalt am Samstag zwei Haftbefehle vom März 2021 und vom April 2024. Dem 31-Jährigen werden unter anderem gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch vorgeworfen - konkret Angriffe in Eisenach, Leipzig-Connewitz und Wurzen.

Am Freitag war Johann G. von einem Mobilen Einsatzkommando der sächsischen Polizei in einem Zug bei Weimar auf der Fahrt nach Jena festgenommen worden. Am Samstagmittag sollte er laut Bundesanwaltschaft dem Haftrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden.