Wie funktionierte Diktatur - wie könnte sie wieder funktionieren?

Peter Wensierski ist dafür am Donnerstag mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung in Berlin am 13. Juni bot Gelegenheit, sich die Thüringer Bezüge vor Augen zu führen. Im Saal anwesend die Preisträgerin des vergangenen Jahres, Doris Liebermann. Sie hatte in Jena studiert und gehörte zu denen, die 1976 nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR Proteste organisierte – eine Initialzündung auch für die Politisierung des damals 19-jährigen Matthias Domaschk.

Es gibt keine Pflicht, sich mit Vergangenheit zu beschäftigen, aber es gibt eine Chance, seine Sinne zu schärfen für Gegenwart und Zukunft Roland Jahn, Dissident und Bürgerrechtler in der DDR

Liebermann wurde 1977 zusammen mit der "staatsfeindlichen Gruppierung" um den Jenaer Studenten und Dichter Jürgen Fuchs in die Bundesrepublik abgeschoben - ihre Bücher und Radiodokumentationen geben intensive Einblicke auf das Lebensgefühl von unangepassten Jugendlichen in der DDR.

Auch Roland Jahn war anwesend, der ehemalige Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes. Auch er gehörte zum Umfeld von Matthias Domaschk in Jena, überliefert ist etwa, dass er gemeinsam mit Freunden zum ersten Jahrestag 1982 in einer geheimen Plakataktion mit einer Traueranzeige auf die ungeklärten Todesumstände hinwies. Roland Jahn fotografierte auch, wie im Auftrag der Stasi eine Gedenk-Plastik, die Freunde am Grab errichtet hatten, demontiert und abtransportiert wurde.

Gedenken verhindern, unbequeme Fragen unterdrücken - das sind zwei Wesenszüge von totalitären Systemen. Was sie so erfolgreich macht: Sie korrespondieren mit ganz menschlichen Eigenschaften, mit dem Hang zum Vergessen und zum Verdrängen. Angesprochen darauf sagt Roland Jahn am Rand der Preisverleihung: "Es gibt keine Pflicht, sich mit Vergangenheit zu beschäftigen, aber es gibt eine Chance, seine Sinne zu schärfen für Gegenwart und Zukunft".

Ein Kreis schließt sich

Der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis ist benannt nach dem 1929 in Hoym im heutigen Sachsen-Anhalt geborenen Journalisten. Mitte der 1950er Jahre wurde Fricke aus Westberlin heraus von der Stasi verschleppt und wegen "Kriegs- und Boykotthetze" zu vier Jahren Haft verurteilt, die er im berüchtigten Gefängnis Bautzen II in Einzelhaft verbüßte. Seine große Bedeutung für den Blick auf die DDR erlangte Fricke, weil er wissenschaftlich und als Redakteur für den Deutschlandfunk jahrzehntelang über Repression in der DDR publizierte und mit enormer Sachkenntnis präzise beschrieb und analysierte.