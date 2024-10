Die Original-Ballonhülle der Ballonflucht von 1979 ist am Montag nach Naila im Landkreis Hof zurückgebracht worden. Wie Günther Wetzel, der Thüringer Erbauer des legendären Heißluftballons, sagte, soll die 1.300 Quadratmeter große Ballonhülle aus buntem Stoff ab Frühjahr 2025 wieder an seinem angestammten Platz im Stadtmuseum in Naila für Besucher zu sehen sein.

Weil das Stadtmuseum in den vergangenen Jahren umgebaut wurde, war die die Ballonhülle seit 2019 als Leihgabe im Museum für bayerische Geschichte in Regensburg zu sehen. Die Gondel des Heißluftballons befindet sich im Mauermuseum am Checkpoint Charlie in Berlin.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Feldrapp

Mit dem selbstgebauten Heißluftballon war der gebürtige Pößnecker Günther Wetzel gemeinsam mit seiner Familie und der befreundeten Familie Strelzyk am 16. September 1979 aus der DDR geflohen. Startplatz war eine Wiese in Oberlemnitz bei Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis. Von dort aus hob der selbstgebaute Ballon ab und fuhr 18 Kilometer gen Süden, wo er in einem Waldstück bei Naila landete.

Die Stoffe für den Ballon hatten die Familien Wetzel vor ihrer Flucht an unterschiedlichen Orten in der DDR gekauft, unter anderem im Konsument-Kaufhaus in Leipzig, und selbst zusammengenäht. Die spektakuläre Flucht wurde 1982 erstmals in "Mit dem Wind nach Westen" verfilmt. 2018 interpretierte der deutsche Regisseur Bully Herbig neu und drehte "Ballon".

Bildrechte: Studiocanal