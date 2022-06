Ein Unfall mit einem Kraftstofftransporter auf der A9 hat am Pfingstmontag erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge gehabt. Zwischen Dittersdorf und Schleiz war laut Landeseinsatzzentrale der Polizei gegen 14:15 Uhr ein Pkw in Fahrtrichtung München in der rechten Fahrspur auf den Lkw aufgefahren.

Ein Auto fuhr am Montag auf der A9 auf einen Kraftstofftransporter. Bildrechte: MDR/Ronny Schuberth Stadtbrandmeister Schleiz