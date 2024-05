Blaulicht Erneut zwei Schwerverletzte nach Unfall im Saale-Holzland-Kreis

08. Mai 2024, 05:42 Uhr

Bei einem Unfall in Ostthüringen sind am Montag erneut zwei Menschen schwer verletzt worden. Nur wenige Tage zuvor hatte es im Saale-Holzland-Kreis bereits einen schweren Motorrad-Unfall gegeben, am Dienstag ereignete sich ein tödlicher Unfall nahe Jena.