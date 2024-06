Kind schwer verletzt im Krankenhaus

Der Junge kam schwer verletzt in die Notaufnahme - er soll noch in Lebensgefahr schweben. Auch die anderen drei sind verletzt in die Thüringenklinik Saalfeld eingeliefert worden.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bei dem Einsatz am Montagmorgen waren laut Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 110 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten im Einsatz. Die vor dem Haus entlangführende Bundesstraße 88 war während des Einsatzes teilweise voll gesperrt.

Weitere Brände am Wochenende

Bei zwei weiteren Bränden entstand am Wochenende in Thüringen ein Schaden von fast 400.000 Euro. In Pfullendorf im Kreis Gotha zerstörte ein Feuer nahezu komplett ein Gehöft. 140 Kameraden von 18 Feuerwehren waren in der Nacht zum Sonntag im Einsatz.