13-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Der Junge kam zunächst schwer verletzt in die Notaufnahme. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb der Enkel der Hausbewohnerin im Krankenhaus. Er hatte bei dem Feuer eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Die Mutter des Jungen und die beiden Mädchen waren ebenfalls verletzt in die Thüringenklinik in Saalfeld eingeliefert worden.

Die Höhe des Sachschadens durch das Feuer ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bei dem Einsatz am Montagmorgen waren laut Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 110 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten im Einsatz. Die vor dem Haus entlangführende Bundesstraße 88 war während des Einsatzes teilweise voll gesperrt.

Weitere Brände am Wochenende

Bei zwei weiteren Bränden entstand am Wochenende in Thüringen ein Schaden von fast 400.000 Euro. In Pfullendorf im Kreis Gotha zerstörte ein Feuer nahezu komplett ein Gehöft. 140 Kameraden von 18 Feuerwehren waren in der Nacht zum Sonntag im Einsatz.

In der historischen Altstadt von Mühlhausen brannte am Sonntagnachmittag zudem der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses am Blobach. Verletzte gab es nicht. Es entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro.