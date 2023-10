Für 4.200 Euro ist in Rudolstadt ein Sakko der Country-Legende Johnny Cash versteigert worden. Der Startpreis lag nach Angaben des Auktionshauses Wendl bei 1.800 Euro. Den Zuschlag bekam am Ende ein Sammler aus Thüringen. Das Jackett konnte am Wochenende vorab angesehen werden, es gab zahlreiche Interessenten aus ganz Deutschland. Bei der Auktion am Donnerstagnachmittag waren telefonisch und online Gebote eingegangen.