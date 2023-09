Nach einem gewalttätigen Streit am Wochenende in Rudolstadt sitzt ein 27 Jahre alter Mann wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Männer am Samstagabend in der Scheinpflugstraße aneinander geraten. Dabei verletzte der 27-Jährige einen 26-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand am Kopf und am Oberkörper. Laut Polizei sind beide Männer Afghanen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Samstagabend in Rudolstadt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK