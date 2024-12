Seelsorge durch ausländische Priester unterstützt

Im Bistum Erfurt ist bislang keine der 33 Pfarreien unbesetzt. Bistumssprecherin Andrea Wilke zufolge arbeiten in zwei Pfarreien Diakone, die von einem Priester unterstützt werden. Nur er darf die Beichte abnehmen und Kranke salben. In der Pfarrei Arnstadt gibt es laut Bistum ein Leitungsteam aus drei Personen. In der Seelsorge sind acht Priester aus dem Ausland tätig.

Wegen des anhaltenden Pfarrermangels müssen Pfarrer zunehmend mehr Kirchorte betreuen. In Arenshausen und Uder im Landkreis Eichsfeld sind es beispielsweise zwölf - in Meiningen neun und in Sömmerda acht.